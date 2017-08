Dyshet e fuqishme

Sikurse disa bimë që rriten më mirë pranë njëra-tjetrës, ashtu edhe disa ushqime të caktuara duhen konsumuar së bashku dhe jo vetëm sepse shkojnë si shije, por sepse në këtë mënyrë mund të përthithni më mirë vlerat e tyre ushqyese.

Këto janë dyshet e fuqishme që duhen konsumuar gjithnjë së bashku.

Mishi i gjelit të detit me patatet e ëmbla

Vitamina A, antioksidanti i gjendur te patatet e ëmbla, ka nevojë për zinkun e gjendur në mishin e gjelit të detit që të përthithet, transportohet dhe përdoret nga organizmi ynë.

Sallata me yndyra të plota

Konsumimi i perimeve si karotat, specat dhe selinoja mund t’ju furnizojë mirë me fibra që janë të nevojshme për një tretje të mirë. Por, që të përfitoni sa më shumë vitamina nga këto perime, duhet ta shoqëroni sallatën me një salcë me yndyra të shëndetshme.

Kosi me banane

Kalciumi është i domosdoshëm për zhvillimin e kockave dh e dhëmbëve të shëndetshëm, por që të përthithet sa më mirë, ka nevojë të shoqërohet me fibrën inulinë, që gjendet masivisht tek bananet.

Çaji i gjelbër me limon

Shoqërimi me limon, jo vetëm e bën çajin jeshil më të shijshëm, por edhe rrit fuqitë e tij antioksiduese.