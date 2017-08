Furnizimi i trupit me ushqyesit esencialë do të ulë simptomet e anemisë

Anemia mund të jetë simptomë e një sëmundjeje apo shenjë e problemeve shëndetësore, megjithatë anemia vetë nuk është sëmundje.

Disa nga simptomat e anemisë janë dhimbjet në gjoks, kokëdhembje, plagë që shërohen ngadalë, dobësim, lodhje, rrudhosje e parakohshme e fytyrës, lëkurë të zbehtë, memorie të dobët, e humbni frymëmarrjen, marramendje, thonjë të brishtë, mungesë të energjisë, fyt të ftohtë, tringëllimë në vesh, rënie të flokëve dhe të tjera.

Të shërohet anemia, duhet të kemi cak mungesën e ushqimit që e shkakton atë. Furnizimi i trupit me ushqyesit esencialë do të ulë simptomet e anemisë dhe në rrugë të gjatë do e shërojë atë. Më poshtë kemi një listë të mjeteve natyrore për shërimin e anemisë, të cilat janë me kosto efektive dhe të sigurta, mund të garantojnë rezultate afatgjata dhe parandalojnë rikthimin e anemisë.

Spinaq – kjo bimë e gjelbër është e pasur me vitaminë A, E, C dhe B9, përmban minerale si hekuri dhe kalciumi. Të hani një tas me spinaq në ditë, do e shëroni aneminë. Ju konsumoni rreth 3,2 mg hekur vetëm nga gjysma e tasit, i cili përmban edhe acid oksalik që ndikon në aftësinë e trupit për të absorbuar hekurin. Përgatiteni spinaqin, mirëpo të vloni fletët për 2-3 minuta të ulni acidin oksalik në të.

Mollat- përmbajnë hekur dhe komponentë të tjerë që rrisin nivelet e qelizave të kuqe në gjak. Ti shtoni panxhar mollës do të përforconi efektin e saj pasiqë përmban fibra, potasium dhe acid folik. Përgatiteni këtë duke tharë panxharin dhe duke ia heq lëvozhgën. Përziej panxharin me lëngun e mollës.

Majdanosi- është një burim i shkëlqyer i hekurit. Një lugë majdanoz të tharë përmban rreth 5,5 mg hekur. Kjo sasi e vogël mund të japë sasinë e nevojshme që trupit i nevojitet në një ditë. Majdanozi gjithashtu është i pasur me vitaminë C, kjo gjë mund të luftojë disa nga simptomat e anemisë.

Fara susami- farat e zeza të susamit përmbajnë një sasi të madhe të hekurit. E konsumoni ashtuqë do e hidhni një lugë çaji me fara të zeza të susamit në një gotë me ujë, të cilën do e lini të pushojë brenda natës. Tendoseni dhe shtrydheni në mëngjes, shtoni një lugë me mjaltë dhe bëni një pastë. Konsumoni këtë dy herë në ditë.

Hurmë- njëqind gramë hurma përmban 0,90 mg hekur. Konsumimi i rregullt i hurmës do të rrisë hemoglobinën në trup dhe do e ndihmojë aneminë. Hurma është e pasur edhe me kalcium, bakër, magnez dhe mangan. Këto minerale ndihmojnë prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut.

Rrush i thatë- është burim i shkëlqyer i mineraleve siç është kalciumi, sodiumi, fibrat, proteina dhe hekuri. Njëqind gramë rrush i thatë na furnizon me 1,88 mg hekur.

Konsumimi i ushqimeve të pasura me hekur mund të ndihmojë përmirësimin e niveleve të hemoglobinës në gjak, mirëpo ka disa gjë mund të bëni dhe të parandaloni aneminë. Përgatitja e ushqimit tuaj në një enë të hekurt do të ruajë shumicën e materieve ushqyese në të, duke e bërë të shkëlqyeshme për vluarje. Rrezitja mund të ndihmojë në rritjen e qelizave të kuqe të gjakut , dushi i ftohtë dy herë në ditë mund të përmirësojë qarkullimin e gjakut dhe të rrisë numrin e qelizave të kuqe në të.