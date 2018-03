Truri nuk është një muskul, por duhet të mbahet në stërvitje në mënyrë që të funksionojë në mënyrë të përkryer

Sa më shumë ta përdorni, aq më shumë ju mund të zhvilloni lidhje dhe aftësi që janë në gjendje të habisin.

Në vijim janë 10 këshilla për aktivitetet që përdoren për të aktivizuar trurin dhe për të thyer monotonin që shpesh na rrethon. Duke ushtruar mendjen ne do të kemi të pikëpamje të reja dhe aftësi për të dhënë gjëra të reja emocionale.

1. Kombinoni fjalët dhe ngjyrat

Është një ushtrim që do të duket i parëndësishëm, por, sapo ta provoni, e kuptoni dobinë e tij. Vetëm merrni disa letra dhe lapsa me ngjyrë. Në çdo letër duhet të shkruani emrin e një ngjyre duke përdorur ngjyrë tjetër. Sapo të mbaroni, duhet t’i lexoni shpejt, duke u kujdesur që të mos i bashkëngjitni ngjyrën që keni përdorur me emrin. Për ta bërë këtë ju do të duhet të përqendroheni, duke përdorur aftësitë tuaja mendore në maksimum.

2. Lëvizni djathtas me majtas

Në varësi të asaj që është dora juaj dominuese, rekomandohet që të përpiqeni të shkruani disa fjali çdo ditë duke përdorur dorën tuaj tjetër. Në fillim do të jetë e vështirë por më vonë do të bëheni gjithnjë e më të shkathët, me përmirësime në drejtshkrim.

3. Lozni me kujtesën

Kush nuk mban mend një nga lojërat më argëtuese gjatë fëmijërisë dhe adoleshencës? Është koha për të hequr pluhurin për të luajtur me miqtë, nipërit, shoqet etj. Gjeni figurat identike, duke kujtuar saktësisht se ku ata ishin të pozicionuar, do të ndihmojë për të trajnuar kujtesën dhe për të parandaluar plakjen e trurit. Ju nuk duhet të dekurajoheni në fillim, sepse do të përmirësoheni pas disa lojërave. Gjithashtu lojëra të tjera të dobishme për aktivitetin e mendjes janë fjalëkryqet dhe sudoku.

4. Argëtohuni me numrat

Luajtja me numra është një nga mënyrat më efektive për ta mbajtur trurin aktiv dhe për të na bërë më bashkëpunues me atë që ndodh rreth nesh. Në librin fuqia magjike e numrave, ChaSeo Rules Institute ,konfirmon se kodet numerike nuk janë themeli i mjekësisë orientale por ndihmon lidhjen me sistemin nervor duke stimuluar fusha të ndryshme të trurit dhe qarqet ndijore dhe njohëse që lidhen me organet e ndryshme, duke lejuar kështu modifikimin dhe rivitalizimin e lidhjeve nervore.

“Numrat janë njësia e transmetimit dhe matjes së çdo forme të energjisë, si sasiore ashtu edhe cilësore. Ato luajnë një rol vendimtar, sepse ato përfaqësojnë gjuhën bazë me të cilën punon qarku sensor-motor-njohës-memorial i trupit », – thotë autori.

Vetëm lexoni disa seri të numrave në mënyrë të përsëritur për të larguar stresi, pagjumësinë, nervozizmin, dhimbjen e kokës dhe lodhjen.

Gjithashtu efektive është dhe numërimin mbrapsht, ndoshta duke kërcyer nga 5 në 5 ose 7 në 7, llogaritja me mendje dhe kryerja e shumëzimit të thjeshtë të numrave dyshifrorë. Nëse kjo stërvitje ju duket shumë e komplikuar, thjesht ruani numrat e telefonit, kodin tuaj të kartës etj.

5. Zgjero shqisat

Vizioni është kuptimi që ne përdorim më së shumti dhe është gjithashtu më i zhvilluari. Megjithatë, është e rëndësishme të aktivizoni dhe përsosni të tjerët, t’ju lejojnë të trajnoni të gjitha burimet që kemi në dispozicion. Vetëm bëni aktivitete të vogla të përditshme me sytë tuaj të mbyllur, duke u përqendruar në shqisat e tjera, ndërsa ndjeni natyrën, gjërat dhe njerëzit.

Një mënyrë e këndshme është të endesh nëpër shtëpi me sytë e tu të mbyllur duke kërkuar një triko ose duke pranuar vetëm sendet që preken ose hahen. Strukturat e trurit janë në fakt të lidhura me receptorët tanë nuhatës dhe ndjesorë që janë pjesë e sistemit tonë nervor.

6. Shkruani një tregim të shkurtër

Leximi dhe shkrimi, ju e dini, ndihmon që mendja të jetë aktive. Por përpiquni të shkruani një tregim me vetëm dhjetë fjalë, duke u përpjekur të kuptoni atë që prodhohet, sigurisht që nuk është e thjeshtë, por ju lejon të përdorni plotësisht kreativitetin.

7. Vëzhgoni (vërtet!)

Ne shpesh shohim, por nuk vëzhgojmë .Sa herë ndodh, pas një takimi, të mos kujtojmë se si ishte veshur një person ose detajet e vendit ku kaluam një mbrëmje të tërë?

Për t’u stërvitur, merrni një pamje nga një revistë me plot detaje dhe objekte, vëreni atë për 30 sekonda dhe pastaj hiqni atë, duke u përpjekur të përshkruani në një fletë të gjitha objektet që mbani mend. Provo përsëri menjëherë me një foto të re për 1 minutë dhe do të shihni se sa do të rritet numri i detajeve që mbani mend!

8. Shikoni objektet në të kundërt

Zbulimi i kujtesës vizuale ju lejon të jepni më shumë stimulim në tru. Është e mjaftueshme për të marrë objekte të përdorimit të përbashkët dhe t’i shohim ato në të kundërt. Truri do të njohë objektin në fjalë, por do të vërejë dhe një seri marrëdhëniesh të ndryshme që objekti ka me mjedisin rrethues.

9. Bëni aktivitet

Vetëm të bëni një aktivitet ditor, të tilla si hapja e një shishe, të rregulloni krevatin etj. dhe të gjeni një mënyrë të re dhe krijuese për ta bërë këtë. Imagjinoni të udhëtoni. Mendja, në këtë mënyrë, do të jetë në gjendje të punojë pa kufizime që rrjedhin nga koherenca dhe logjika, për të cilën ne jemi aq të mësuar. Përpjekja për të ndërtuar imazhe mendore është një stimul i fuqishëm për trurin dhe është një aftësi që përsoset me kalimin e kohës.

10. Ndryshoni zakonet tuaja

Ne shpesh i përshtatemi rutinës dhe gjërat na vijnë automatikisht. Ne duhet të marrim masa dhe të largohemi nga rutina të tilla si ndryshimi i rrugës për të shkuar në punë, zëvendësimi i një karrige ose i rregullimi ndryshe i ambientit ku punojmë e jetojmë.