Të famshmit vazhdojnë të zbulojnë përmes fotografive detjae kur kanë qenë fëmijë

Të famshmit vazhdojnë të zbulojnë përmes fotografive detjae kur kanë qenë fëmijë

Nuk është se kanë ndonjë talent të në ndonjë fushë, por ajo çfarë tërheq vëmendje tek to është dukja e tyre. Sidmos kur është fjala për super të famshmen Kim Kardashian.

Ylli i reality show, “Keeping Up with the Kardashians” sot publikoi një fotografi në Instagram ku shihet bashkë me babin e saj dhe me motrën Kurtney. E veçantia e kësaj foto është se Kim dhe Kurtney shfaqen kur kanë qenë vajza të vogla./21Media

http://rtv21.tv/vajzat-e-vogla-ne-fotografi-sot-gezojne-fame-te-madhe/