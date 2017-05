Në kuadër të Ligës së Kampionëve në Hendboll për femra, është zhvilluar gjysmëfinalja e dytë mes Bucurestit dhe Vardarit

Komplet ndeshjen e dominoi skuadra e Vardarit, e cila me një sulm fantastik dhe një mbrojtje të pathyeshme fitoi ndeshjen me rezultat 38 , 33 shkruan rtv21.tv.

Vardari do të përballet me skuadrën e Gyorit neser në finale të Ligës së Kampionëve. Neser gjithashtu do të zhvillohet edhe ndeshja Bucuresti me Buducnostin për vendin e tretë.

