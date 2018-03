Përdoruesit e Twitterit e kanë dënuar fjalimin e Erdoganit

Presidenti turk Recep Taip Erdogan ka bërë një tjetër deklaratë kundërthënëse, kësaj radhe gjatë një tubimi të partisë së tij, ngjarje kjo që po transmetohej drejtëpërdrejt në televizionin shtetëror. Ai i ka thënë një vajze të vogël të veshur me uniformë ushtarake se do të nderohej duke u mbuluar me flamur nëse do të vritej në luftë, dhashtë Zoti.

Mbështetësit e tij nisën të brohorisnin, “Na dërgo në Afrin, president”, duke iu referuar këtu operacioneve turke kundër luftëtarëve kurdë në rajonin verior të Afrinit në Siri.

Kritikët e kanë përshkruar fjalimin e presidentit turk si “abuzim me fëmijët dhe lavdërim të vdekjes”.

Në ngjarjen që u transmetua drejtpërdrejt në televizionin shtetëror vajza e re e veshur si ushtare duket të ketë tërhequr vëmendjen e Erdoganit, i cili pastaj e ftoi atë në skenë. “Shiko kë kemi këtu, një vajzë të vogël të veshur me uniformë të ushtrisë, ajo madje ka edhe një flamur në xhep, po të martirizohej do të mbulohej me flamur dhashtë Zoti, ka thënë Erdogan gjatë kongresit në qytetin jugor të Kahra-man-maras.

“Ajo është e gatshme për gjithçka, apo jo?, ka pyetur Erdogan. “Po”, është përgjigjur vajza. Presidenti turk pastaj e ka puthur në faqe dhe e ka lënë të shkoj. Vajza nuk është identifikuar dhe nuk dihet ende pse mbante të veshur uniformë ushtarake.

Përdoruesit e Twitterit e kanë dënuar fjalimin e Erdoganit, me njërin prej të cilëve që e ka quajtur atë si abuzim me fëmijët. “Është e turpshme, si mund t’ia dëshirosh vdekjen një fëmije, dhe të thuash dhashtë Zoti për këtë“, shkruhet në një tjetër koment të një kritiku të presidentit, i cili ende nuk u është përgjigjur këtyre kritikave./21Media