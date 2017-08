Vazhdimi i seancës konstituive

Kryesuesi i seancës konstituive, Adem Mikullovci deputet i Vetëvendosjes e ka thirrur seancën për këtë të enjten, me vetëm një pikë të rendit të ditës, zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit.

Në koalicionin PAN janë të bindur se të enjten do të zgjidhet kryetari i Kuvendit, por nuk e përjashtojnë mundësinë që në të njëjtën ditë të votohet edhe për formimin e qeverisë së re. Por, në koalicionin LAA dhe Vetëvendosje thonë se nuk do ta votojnë Kadri Veselin për kryetar të Kuvendit dhe as formimin e qeverisë ku bënë pjesë edhe PDK-ja./21Media