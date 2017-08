Zjarret nëpër Maqedoni po vazhdojnë të zgjerohen

Zjarret nëpër Maqedoni po vazhdojnë të zgjerohen

Anëtari i komitetit për menaxhim me kriza Zllatko Petrovski, njoftoi se ka pasur disa shtëpi të djegura nga zjarri, ndërsa personat janë evakuuar me ndihmën e pjesëtarëve të ARM-së. Ai u ankua se nuk ka asnjë pjesëtarë të Drejtorisë për Mbrojtje dhe shpëtim në terren. Ai thotë se kriza mund të zgjidhet vetëm me shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në këtë zonë dhe me ndihmën nga shtetet e jashtme.

“Në pyetje janë jetët e njerëzve, pronat e njerëzve, janë kapur shumë fshatra, është shumë kritike situata dhe me të vërtetë nuk di si do të dilet nga kjo krizë nëse shumë shpejtë nuk reagohet nga ana e qeverisë së Maqedonisë”, u shpreh Zllatko Petrovski, anëtar i komitetit për menaxhim me krizën.

E në ndërkohë janë paraqitur disa zjarre të reja më të vogla, dhe një zjarr paksa më i madh në afërsi të Patishka Rekës. Ekipet e drejtorisë për mbrojte dhe shpëtim kanë arritur që ta shuajnë plotësisht zjarrin e paraqitur pardje, si dhe zjarrin që kaploi rrethinën e fshatit Moranë të komunës së Studeniçanit.

Drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Siguri, Shaban Saliu tha se në dispozicion kanë 3 aeroplanët e tyre dhe 3 helikopterë, njëri nga ARM, një nga Turqia e një nga Bullgaria. Sipas tij të gjitha fluturaket janë duke punuar pandalë për të luftuar zjarret.

“Mbi 300 hektarë po digjet në Makedonski Brod, kemi atje zjarr aktiv, kemi në Çashka, kemi në Gastivar, pyje me barishte të shkurta, që për mua janë të parëndësishme, digjet edhe disa zona në Krushevë, në Patishka Rekë”, tha Shaban Saliu, Drejtor i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Siguri.

Ndryshe shumë fshatra në Maqedoni kanë mbetur pa rrymë dhe pa qasje në gjërat esenciale për shkak të dëmeve që ka shkaktuar zjarri./21Media