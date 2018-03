Vdes në moshën 97 vjeçare Lewis Gilbert

Vdes në moshën 97 vjeçare Lewis Gilbert

Lewis Gilbert, regjisori britanik i tre serive të filmave me James Bond, ka vdekur mbrëmë në moshën 97-vjeçare. “U trishtuam shumë kur morëm vesh për vdekjen e mikut tonë të dashur Lewis Gilbert,” shkruan producenti, Michael G Wilson dhe Barbara Broccoli në faqen zyrtare të filmit “James Bond”.

“Lewis ishte një zotëri i vërtetë që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në industrinë e filmave britanike, si dhe në seritë e filmave për James Bond si “You Only Live Twice,” “The Spy Who Loved Me” and “Moonraker”, shtuan ata.

Ai e nisi karrierën e tij si aktor në moshë shumë te re dhe më vonë punoi si ndihmës regjisor në serinë e filmit dramë “Jamaica Inn” të regjisorit dhe producentit anglez, Alfred Hitchcock.

Ai u bë i njohur në filmin “Alfie” të vitit 1966, duke risjellë edhe njëherë në ekran aktorin Michael Caine, që u nominua për disa çmime “Academy Awards”, duke përfshirë edhe “Fotografinë më të mirë”.

Ndër çmimet që Gilbert mori gjatë karrierës së tij prej pesë dekadash ishin, dy çmime BAFTA për filmin dramë komedi të vitit 1984 “Educating Rita”, në të cilën luante sërish aktori Michael Caine.

Gilbert u nderua nga mbretëresha në vitin 1997 me “Urdhërin e Perandorisë Britanike”.