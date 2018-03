Më së shumti ka luajtur filma romantikë

Aktori i njohur, John Gavin ka vdekur në moshën 86 vjeçare në Los Anxheles.

Gavin ka luajtur një numër të madh të roleve. Pjesa më e madhe e shfaqjeve të tij në skenë kanë qenë në filma romantikë.

Një nga rolet më të njohura të tij është Sam Loomis në filmin Psycho, ku shfaqej si i dashuri i Marion Cran dhe shkoi ta kërkonte në një hotel ku u përball me vrasësin Norman.

Po ashtu, disa pjesëmarrje të njohura të yllit përfshijnë filmat: Imitation of Life, Spartacus and Thoroughly Modern Millie.