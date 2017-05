Fëmijëria, momentet që i veçon dhe nuk dëshiron t'i kujtojë, nervoza dhe simpatia e Visarit

Karrierën e tij e filloi si model, ndonëse në fillim nuk ishte i njohur, për një periudhë të shkurtër emri i tij bëri jehonë në vend dhe më gjerë. Me gjasë e kuptuat se fjala është për modelin e njohur kosovar, Visar Kalludrën, i cili u bë i famshëm nga reklamat dhe eventet e ndryshme në vend dhe më gjerë. Përveç këtyre, Visari mori fame më të madhe edhe nga pjesëmarrja në ‘’Unë jam top model 3’’, nga ‘’Big Brother Albania 7’’ si dhe sigurisht nga puna e tij si moderator në RTV21, të cilat i dhanë kthesë jetës dhe karrierës së tij duke e popullarizuar në mbarë trojet shqiptare.

Megjithëse është folur e shkruar shumë për të, ka ca gjëra që Visari rrallë apo fare nuk i flet. Por, këtë herë si personazh i javës i rtv21.tv, Visari vendosi t’i tregojë disa prej tyre.

A e dini si ka qenë Visari si fëmijë?

Në këtë pjesë, e cila padyshim është periudha më e bukur e secilit, Visari tregoi disa nga veçantitë e fëmijërisë së tij.‘’Është interesant se veten si fëmijë e kujtojë shumë mirë, ndoshta se kjo pjesë është e preferuar për të gjithë, larg stresit, larg problematikave të ndryshme të përditshme. Pavarësisht rrethanave unë kujtoj momentet e mira, edhe pse si fëmijë jom kanë pak frikacak, e di që lodrat që i kom pas e kom pas problem pasiqë në kohën e paraluftës fëmijët serbë gjithmonë e kanë gjetë momentin ose me na ngacmu veq mos me na lanë rahat, kjo periudhë nuk zgjati shumë fatmirësisht’’, rrëfeu Visari.

Nga kjo pjesë e bukurë, modeli dhe moderator tregoi edhe për disa momente, të cilat i kanë përjetuar shumë moshatarë të tij gjatë kohës së luftës, që secilit në një mënyrë apo tjetër u janë ngulitur në mendje.

‘’Si fëmijë më kujtohet që pata fillu tani mu bo kogja nifar problemi i vogël, e në periudhën e luftës e kujtoj veten në veturën 101 tu u largu nga lagjia nga Prishtina për një vend tjetër të sigurtë. Ishim në makinën e një komshiut dikun 9 persona, që tash me një makinë ku me ditë çfarë marke luksoze kojshia veç vet me kanë s’të merr me të qu deri në pune ose kudo tjetër’’, tregoi Visari duke rrëfyer edhe një moment prekës.

‘’E kujtoj momentin kur unë mbrapa te bagazhi e kisha mas miri hapësirë sa dush , e di që e pata rreziku shumë familjen time dhe të komshis pasi te xhami i bagazhit i mbaja 2 gishtat lartë, diçka që për atë kohë ka qenë e rrezikshme, po fatmirësisht me patën vërejt të familjes s’më patën leju në ato rrethana të bëjë një gjest të tillë’’, rrëfeu Kalludra për rtv21.tv

Krahas këtyre, Visari tregoi edhe për momentet që ai i veçon.

‘’Se di nga fëmijëria kam momente të shumta që kisha dasht mi veçu. Ndjenja e të qenit fëmijë sigurisht të gjithëve ju mungon shumë, çka mua thjesht më mungon të jem një fëmijë i vogël, në folen e tij bashkë me familjen. Dinamika që merr jeta në moshë madhore nuk është se nuk e pranoj, thjesht shumë shpesh praktikoj momente me fëmijë në rrugë, kudo që i takoj, më japin shumë pozitivitet, ndjehem edhe vetë i tillë…’’, tregoi Visari i ngazëllyer duke shtuar që prej fëmijërisë televizionin e ka ndjekur shumë që siç u shpreh ”si me ditë që një ditë kom me kanë pjesë e tij në një mënyrë ose tjetër”.

E duke kaluar këtë pjesë të bukur të jetës, fillon periudha tjetër që po ashtu është e veçantë, koha e simpative. Në këtë pjesë, modeli kosovar tregoi se kush i pëlqente.

‘’Tash sigurisht kemi pas simpati të shumta në adoleshencë unë për vete s’është që e mbajë mendjen shumë tek simpatitë sidomos në atë moshë, se as që më kujtohet diçka e tillë, e di që më pëlqente shumë këngëtarja, Whitney Huston, kjo vetëm pas kohës kur kisha parë filmin ‘’The bodygourd’’’, tregoi Visari, shkruan rtv21.tv

Përveç këtyre, ai tregoi edhe për momentet që nuk dëshiron t’i harrojë. ‘’Njeriu ka shumë momente që nuk don mi harru edhe shumë momente që s’don mi kujtu, unë mendoj që e rëndësishme është ta kuptojmë që jemi veç njerëz edhe jo të paarritshëm që t’i nënvlerësojmë të tjerët…’’, u shpreh Visari.

Ndërsa, kur u pyet se çka e bën nervoz atë, ai tha se nervozën do ta quante të nivelit të dytë. ‘’Kur lejoj diçka ose dikon me m’bo nervoz, qatëherë bohna 2 fish nervoz, kur lejoj ndikimet e jashtme, diçka që ndodhë rrallë…’’, tha Kalludra për rtv21.tv

Ndryshe, përveç angazhimeve të tij si model, Visar Kalludra ka kohë që punon si moderator në RTV21, ku tashmë është pjesë e moderimit të emisionit të përjavshëm ‘’1 Kafe prej Shpisë’’, që transmetohet çdo të diel nga ora 12:00./21Media

