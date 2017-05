Vedati publikoi projektin e ri

Këngëtari i njohur dhe i dashur për publikun, Vedat Ademi publikoi projektin e tij më të ri. ”Let me love” titullohet kënga e re e Ademit, të cilës ia ka realizuar edhe klipin, shkruan rtv21.tv

Tekstin e këngës ”Let me love”’ e ka shkruar 2 Step, për muzikën është përkujdesur, Marsel Gunga, derisa videon e kanë realizuar Nik Morina dhe Agron Jashari.

Sikurse në çdo projekt tjetër edhe kësaj radhe, Vedati është unik në stil. Me ”Let me love” Vedati sjellë verën më shpejt, me pamje nga plazhi. Këngët e Vedat Ademit pëlqehen mjaft nga publiku, por se a do të ndodhë edhe me këtë projekt mbetet të shihet./21Media

