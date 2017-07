Gjykata Themelore në Pejë ka njoftuar nëpërmjet një komunikate se ua ka caktuar paraburgimin prej një muaji Binak, Valon e Xhavit Panxhës, të dyshuarve për vrasjen e e vëllezërve Arsim e Ramiz Berisha.

Në komunikatën e gjykatës jepet dhe arsyetimi pse iu caktua paraburgimi dy vëllezërve.

“Me datë 21 korrik 2017 rreth orës 21 e 30 minuta në malin mbi fshatin Kosuriq të Komunës së Pejës, për shkak të një mosmarrëveshjeje të pandehurit me dashje kanë privuar nga jeta tani të ndjerët vëllezërit R. B. dhe A. B.”, thuhet në komunikatë.

Komunikata tregon se vëllezërit e vrarë dhe një shok i tyre ishin nisur rreth orës 21:00 në pyll të huaj, pronë e të dyshuarve për të prerë dru.

“Dëshmitari J. së bashku me viktimën R. hyjnë në pyll duke i lënë qerret me kuaj në afërsi të pyllit. Pasi të njëjtët nuk vërejnë asgjë, viktima R i thotë dëshmitarit J w shkojë t’i marrë qerret dhe viktimën A”, tregohet në komunikatë.

Aty përshkruhet edhe momenti i vrasjes.

Dëshmitari J. është nisur të marrë qerren dhe ka dëgjuar R. Duke biseduar me dikë, e më pas në drejtim të R. Niset edhe viktima A, i cili u është drejtuar të pandehurve me fjalët ‘Kush hamami jeni ju’. Pataj të pandehurit me armë të panjohura shkrepin tre fishekë në drejtim duke i privuar nga jeta”, shpjegohet në komunikatën e gjykatës.

Në komunikatë bëhet e ditur se të pandehurit qëlluan edhe në drejtim të dëshmitarit J, por ai arriti të ikë.

Për këto veprime, sipas gjykatës, të pandehurit dyshohen se kanë kryer veprën penale vrasje e rëndë.

Paraburgimi Binak, Valon e Xhavit Panxhës do t’u llogaritet nga 22 korriku e do t’u vlejë deri më 22 gusht.

Palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit.

Edhe të afërmit e vëllezërve të vrarë treguan për KALLXO.com se Arsim e Ramiz Berisha kishin shkuar në mal për të prerë dru, dirën kur ndodhi vrasja e tyre.