Autostrada e Korridorit 10 nga sot do të njihet me emrin e ri “Prijatelstvo” apo “Friendship”

“Autostrada ‘Aleksandri i Maqedonisë’ sot edhe zyrtarisht fitoi emrin e ri “Miqësia”. Në tabelën e re mbishkrimet janë të shkruajtura vetëm në gjuhën angleze dhe atë maqedonase.” Në lidhje me mungesën e gjuhës shqipe në këto tabela, drejtori i ndërmarrjes publike “Rrugët shtetërore” Zoran Kitanov, tha se ndërmarrja e tij i zbaton vendimet e qeverisë, prandaj kur të sillet vendim për implementimin e gjuhës shqipe në tabela, një gjë e tillë do të realizohet, shkruan tv21.tv

“Unë, ndërmarrja publike punon sipas ligjit. Siç na vinë vendimet e qeverisë, ashtu i zbatojmë. Kur të na vijë vendim i qeverisë se duhet të shtohet gjuha shqipe, nuk do të hiqet e tërë tabela. Do të shohim, ka edhe dizajn për një gjë të tillë dhe sipas saj do të veprojmë”, tha Zoran Kitanov, drejtor i NP “Rrugët shtetërore”.

Ai shtoi se nuk janë të vërteta kalkulimet e gazetarëve për shuma të mëdha parash që duhen për ndërrimin e tabelave, pasi që bëhet fjalë vetëm për sipërfaqen e tyre, dhe jo zëvendësimin e tyre me të reja.

Edhe zv/kryeministri Hazbi Lika për TV21 tha se tabelat nuk mund të jenë në gjuhën shqipe, derisa të realizohet plotësisht ligji për përdorimin e gjuhëve.

“Ne jemi në proces të miratimit. Në fazën e tretë kemi miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe shpresoj si të kalojë ky ligj në parlament atëherë të themelohet edhe agjencioni i cili është paraparë me ligj për implementimin e gjuhës dhe nëse ato rrugë janë pjesë e ligjit, detyrimisht duhet të bëhen edhe në gjuhën shqipe”, tha Lika.

Marrëveshja për ndryshimin e emrit të autostradës nga “Aleksandri i Maqedonisë” në “Miqësia” u arrit në takimin e kryeministrit Zaev me homologun e tij grek Aleksis Cipras në Davos të Zvicrës, ndërsa së shpejti pritet të vendoset edhe mbishkrimi i emrit të aeroportit nga “Aleksandri i Madh” në “Aeroporti Ndërkombëtar Shkup”.