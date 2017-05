Haradinaj: Qeverisja e kaluar ishte e ngadalshme në punë

Kandidati për kryeministër nga koalicioni PDK-AAK-NISMA, Ramush Haradinaj bashkë me kryetarin e PDK-së Kadri Veselin deklaruan para studentëve të UBT-së se nën udhëheqjen e tyre vendi shumë shpejtë do të ketë zhvillim ekonomik dhe do të ulet papunësia./21Media

