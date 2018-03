Intervistë me kryetarin e Kuvendit, Kadri Veseli

Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli është bindur se pas gjetjes së konsensusit me partitë shqiptare të mërkurën do të kaloj marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi. Kryeparlamentari Veseli thotë se është në kontakt të vazhdueshëm me deputetët që po e kundërshtojnë ratifikimin e demarkacionit që të mërkurë ta votojnë ratifikimin e marrëveshjes. Veseli shpreson që pas ratifikimit të marrëveshjes qytetarët mund të lëvizin lirshëm në muajin dhjetor. Ta ndjekim intervistën e kryetarit të Kuvendit Kadri Veseli dhënë për RTV21./21Media