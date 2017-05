Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka premtuar se në qeverisjen e ardhshme do të dyfishojë përfaqësimin e grave në Qeveri, derisa ka siguruar se me pak përgjegjësi dhe duke larguar burokracinë dhe duke i stimuluar bizneset, por edhe duke i orientuar në prodhim, Kosova do të jetë Zvicra e ballkanit./21Media

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka premtuar se në qeverisjen e ardhshme do të dyfishojë përfaqësimin e grave në Qeveri, derisa ka siguruar se me pak përgjegjësi dhe duke larguar burokracinë dhe duke i stimuluar bizneset, por edhe duke i orientuar në prodhim, Kosova do të jetë Zvicra e ballkanit./21Media

http://rtv21.tv/veseli-kosova-do-te-jete-zvicra-e-ballkanit/