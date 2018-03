Apostollova: Kuvendi i Kosovës ta intensifikojë punën

Kosova do të jetë anëtare e Bashkimit Evropian dhe se qytetarët e saj shpejt do të lëvizin lirshëm, në vendet e BE-së. Kështu deklaroi kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, në përmbyllje të “Projektit të binjakëzimit në mbështetje të Kuvendit të Kosovës”, organizuar nga Zyra e BE-së në Kosovë në bashkëpunim me Kuvendin e Kosovës./21Media