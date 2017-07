Aida Dërguti tha se nuk do ta votojnë Veselin për kryeparlamentar

Deputetja e ardhshme e Kuvendit të Kosovës nga VV, Aida Dërguti në fjalën e saj para mediave pas mbajtjes së mbledhjes tha se kryesia e vjetër mblidhet për tu marrë me detajet ku përcaktohen ulëset dhe rrjedha e seancës konstituive.

”Tashmë po bëhen dy muaj nga data e zgjedhjeve dhe në vend se të mbahet mbledhja konstituive, PAN-i janë marr me spekulime që i kanë numrat dhe me 3 gusht e kanë mundësinë me e vërtetu. Nëse i kanë vazhdojmë nëse jo vazhdohet me mandatarin e dytë”, tha Dërguti.

Ajo la të nënkuptohet se nuk do të votojnë për Kadri Veselin kryetar të Kuvendit, “VV do të jetë anën e majtë”, ka shtuar ajo.

Ndërkohë, kryetari i PDK-së, ish kryetari i Kuvendit Kadri Veseli, u shpreh se më 3 gusht në orën 10:00 vazhdon maratona me mbajtjen e seancës. “Në mënyrë që të kemi një vendimarrje që i shërben interesave te qytetarëve dhe që do të mendojmë për qytetarin. Gjatë datave 26-27-28 të regjistrohen deputetët. Atmosfera ishte e mirë dhe me ditën e sotme legjislatura e pestë me rradhë e ka përmbyllur mandatin e saj”, tha Veseli duke shtuar se më 3 gusht bëhet e ditur se kush do të jetë kryetar i Kuvendit që sipas tij do të jetë nga PAN-i.

”Jemi marr vesh me konsesus të jashtzakonshme për ulëset në sallë dhe janë standarde”, ka shtuar Veseli./21Media