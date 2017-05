Vetëvendosje me konferencë të jashtëzakonshme

Vetëvendosje me konferencë të jashtëzakonshme

Lëvizja Vetëvendosje ka njoftuar se është kërcënuar Sekretari i Përgjithshëm, Dardan Molliqaj përmes një mesazhi, ku kërcënuesit kanë thënë se janë duke përcjellë në vazhdimësi.

“Mbrëmë u kërcënua seriozisht nga profili i njëjtë që ishte kërcënuar para sulmit ndaj tij, kurse para disa ditësh ishte kërcënuar me jetë edhe nga vëllau i Drejtorit të Operacioneve të Policisë së Kosovës, Rashit Qalajt”, tha Albulena Haxhiu në një konferencë për media.

“Kam me të faru me çka ki të gjallë e këtë punë kam me zgjedh sipas Kanunit”, Haxhiu i citoi porositë e kërcenuesit./21Media

http://rtv21.tv/vetevendosje-dardan-molliqaj-u-kercenua/