Haxhiu ka thënë se Thaçi duhet ta thërras sa më parë seancën konstituive

Haxhiu ka thënë se Thaçi duhet ta thërras sa më parë seancën konstituive

Deputetja e zgjedhur nga radhët e VV-së, Albulena Haxhiu ka thënë për rtv21.tv se VV nuk do të merr pjesë në takimin e Thaçit më liderët e partive i cili pritet të mbahet me 24 korrik.

Haxhiu ka thënë se VV nuk ka asnjë obligim ligjorë për të marrë pjesë në atë takim.

“Ne konsiderojmë qe një ftesë për takim konsultativ është e panevojshme dhe mbi te gjitha nuk e kemi asnjë obligim ligjor për të qenë në një takim i cili është në shërbim të plotë të koalicionit PAN”, theksoi Haxhiu për rtv21.tv

Haxhiu më tej i bëri thirrje presidenti që sa më parë ta thërras seancën konstituive të Kuvendit.

“Thaçi para se ta bej aragtin e PAN do te duhej qe te reflektonte dhe te kryente me pergjegjesi, obligimet qe ka para vetes si President i vendit, pra te thërras sa me parë seancën konstituive. Ne nuk do te marrim pjesë në takime te tilla qe bëhen sa për te blere kohë, ne i bëjmë thirrje te njëjtit qe sa me parë të thërras seancën konstituive”.

Deri tani më vetëm PDK i është përgjigjur pozitivisht ftesës së presidentit Thaçi. Kurse LDK,AKR, AAK nuk kanë dalur ende me ndonjë qëndrim në lidhje me ftesën e Thaçit./21Media