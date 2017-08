Përfitimet shëndetësore të kajsisë

Kajsia është një frut i pasur me vitamina, sidomos me karotenoide, vitamina A dhe C. Prania e lartë e mineraleve si e kaliumit, fosforit, natriumit, hekurit dhe kalciumit e bën atë një aleate të fortë në rastet e anemisë, lodhjes, konvaleshencës dhe sidomos kaliumi ndihmon në aktivitet fizik gjatë muajve të verës.

Kajsia është edhe një laksativ i butë për shkak të sorbitolit, e pasur me ujë dhe fibra, ajo a priori është një ndihmë për rregullsinë e zorrëve. Vitaminat A dhe C kanë, në mes të vetive të ndryshme, edhe një funksion antioksidant, në këtë mënyrë ato venë në lëvizje veprimin e radikaleve të lira dhe mbrojnë organizmin.

Kajsitë duhet të konsumohen të freskëta, pasi të gatuara dhe konservuara ato humbasin shumë substanca të shëndetshme dhe sidomos dëmtojnë vitaminën C.