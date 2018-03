Pa timon dhe pa pedale

Volkswagen ka bërë të ditur se automobili elektrik nga familja I.D.- Vizzion Concept do të debutojë në panairin e veturave në Gjenevë, në fillim të marsit.

Prodhuesi gjerman ka publikuar dizajnin e veturës së ardhshme, e cila nuk ka timon dhe pedale.

Vizzion Concept është menduar si veturë luksoze elektrike me gjatësi 5,11 metra.

Vetura do të ketë dy elektromotorë me fuqi të kombinuar prej 306 kuaj fuqi, shpejtësia maksimale do të jetë 180 km/h, ndërsa mund të kalojë deri 665 km ndërmjet dy mbushjeve.