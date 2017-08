6 shtëpi për familjet të cilat jetojnë në barakat e Erenikut

Sot në Jahoc të Gjakovës, me fillim prej orës 11:00, do të bëhet gurë themeli i punimeve për ndërtimin e gjashtë shtëpive për rastet sociale, përkatësisht familjeve të cilat jetojnë në barakat e Erenikut tash e tetëmbëdhjetë vite.

Këto shtëpi do të ndërtohen nga donacioni Hollandez, përkatësisht Fondacionit New Day Impact si dhe me bashkëparticipimin e komunës së Gjakovës e cila nëpërmjet kuvendit komunal ka dhënë në shfrytëzim për 99 vite pronën komunale, si dhe duke falënderuar bashkëpunimin e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për realizimin e këtij projekti.