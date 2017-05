Gruaja e Ermalit feston ditëlindjen

Gruaja e Ermalit feston ditëlindjen

Ariana Fejzullahu bashkëshortja e këngëtarit të mirënjohur, Ermal Fejzullahu sot feston ditëlindjen.

Me rastin e ditëlindjes, vjehrra e saj, Nera i ka bërë një urim me disa nga fjalët më të veçanta, shkruan rtv21.tv

Nga ky postim mund të shihet se raporti vjehërr-nuse mes tyre është shumë i mirë.

”Ariana , Ti dashuri e jona. Ti qe per 10 vite qe u bane nuse e Ermalit na e zbukurove shtepin .Ti je si mimoza qe qel ne pranvere, Ti je behare bukurie .Ti na e mbushe jeten me Tri lule , qe nuk vushken kurr se neve na mbajn ne jete , na pertrijne na zbukurojn e ndriqojne jeten ton , qdo dite e me shume .Arti Buna Era jan lule dashurie qe ti i solle ne jete.Ti Shpirti i mamit me Ermalin e Tri lulet tona i gezofshe edhe 100 Pranvera”, ka shkruar ajo në urimin e saj./21Media

http://rtv21.tv/vjehrra-ka-nje-urim-te-vecante-per-nusen-e-ermalit/