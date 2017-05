Oukitel sjell telefonin U22

Deri me tani smartphonat e të gjitha llojeve kanë dy kamera, kurse Kompania “Okuitel” ka paralajmëruar se gjatë këtij muaji do të sjell telefonin U22, i cili do të ketë katër kamera. U22njëkohësisht do të jetë telefoni i parë në botë me këtë veçori.

Kamerat do të jenë të vendosura dy në pjesën e përparme të cilat do të kenë 5 MP dhe 2 MP, kurse dy në pjesën e pasme 8 MP dhe 2 MP. Telefoni do të të jetë në tre lloje ngjyrash: e bardhë, e zezë dhe e artë. Ndërsa do të ketë edhe sisorin për skanimin e gishtërinjëve./21Media

