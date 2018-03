Lëngu i selinosë është jashtëzakonisht i shëndetshëm duke qenë një nga pijet më ushqyese për organizmin

Lëngu i selinosë është jashtëzakonisht i shëndetshëm duke qenë një nga pijet më ushqyese për organizmin

Mineralet, vitaminat dhe ushqyesit që gjenden tek selinoja janë në harmoni të përkryer. Gjethet e selinosë janë plot me vitaminë A, ndërkohë që kërcenjtë janë të mbushur me vitaminat B1, B2, B6 dhe C, por edhe me kalium, acid folik, kalcium, magnez, hekur, fosfor, sodium dhe amino acide aq të nevojshme.

Lexoni më poshtë vlerat shëndetësore të lëngut të selinosë:

1. Lufton inflamacionin në organizëm

Selinoja përmban shumë antioksidantë të fuqishëm që luftojnë inflamacionet në organizëm. Lëngu i freskët i selinosë është një alternativë e shkëlqyer për ata që vuajnë nga sëmundje të shkaktuara nga inflamacioni siç është artriti.

2. Stimulon sistemin imunitar

Lëngu i selinosë përmban vitaminë C dhe forcon imunitetin duke i dhënë organizmit forcën e nevojshme për t’u shëruar. Lëngu i selinosë mund të oksigjenojë organizmin në çdo anë të mundshme dhe të garantojë shëndetin e kockave.

3. Ul tensionin e gjakut

Studimet kanë treguar që pirja e lëngut të selinosë çdo ditë për një javë mund të ulë ndjeshëm tensionin e gjakut. Lëngu qetëson muskujt përreth arterieve, zgjeron enët e gjakut dhe ndihmon në qarkullimin e paqtë të tij.

4. Ul nivelin e kolesterolit

Lëngu i selinosë është një kurë e mrekullueshme natyrale për të ulur nivelet e kolesterolit. Lëngu që përftohet nga dy kërcenj të selinosë mund ta ulë kolesterolin me të paktën 7 përqind.

5. Lufton pagjumësinë

Mineralet dhe vajrat esencialë të lëngut të selinosë kanë një efekt qetësues të sistemit nervor. Një aftësi e tillë e bën lëngun e selinosë mjaft terapeutik për ata që vuajnë nga pagjumësia. Duke pirë këtë lëng ata qetësohen dhe arrijnë të kenë një gjumë të patrazuar.

6. Parandalon krijimin e gurëve në organizëm

Lëngu i freskët i selinosë parandalon kalcifikimin ose krijimin e gurëve në veshka, tëmth dhe fshikëzën e urinës. Për më tepër, lëngu i selinosë ndihmon në eliminimin e toksinave dhe substancave të dëmshme apo gurët në këto organe.

7. Lufton obezitetin

Lëngu i selinosë ndihmon në luftimin e obezitetit. Hidhni një lugë çaji me mjaltë në një gotë me lëng selinoje dhe pijeni përpara çdo vakti. Një gjë e tillë ju ndihmon të mos e teproni me ngrënien dhe të mbani nën fre dëshirat për ëmbëlsira