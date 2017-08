Notat e lojtarëve Stoke City-Arsenal

Notat e lojtarëve Stoke City-Arsenal

Skuadra e Xherdan Shaqirit ka shënuar fitore të vështirë kundër Arsenalit. Shaqiri ka luajtur dhe në këtë ndeshje me mjaft sukses, por nuk ka shënuar gol. Ai u vlerësua me notën gjashtë, derisa me notën më të lartë tetë u vlerësuan tre bashkëlojtarë të tij.

Këto janë notat e lojtarëve për ndeshjen Stoke City- Arsenal.

Stoke: Butland (8), Zouma (8), Shawcross (7), Cameron (7), Diouf (6), Allen (6), Fletcher (7), Pieters (7), Shaqiri (6), Jese (8), Choupo-Moting (7).

Subs: Berahino (7), Sobhi (6), Martins Indi (n/a)

Arsenal: Cech (6), Mustafi (6), Monreal (5), Kolasinac (6), Bellerin (6), Ramsey (7), Xhaka (6), Oxlade-Chamberlain (6), Ozil (6), Welbeck (7), Lacazette (6).

Subs: Giroud (6). Walcott (n/a), Iwobi (n/a).

Lojtar i takimit u shpall golashënuesi i vetëm i ndeshjes: Jese Rodriguez.