Remenski premtoi se Zvërlevski do të shkarkohet

Deri në fund të kësaj jave, Marko Zvërlevski do të shkarkohet nga funksioni i prokurorit shtetëror publik, thotë deputetja Frosina Remenski. Sipas ish ministres, për disa ditë do të konsumohet lista e të paraqiturve për të marrë fjalën dhe e replikuesve dhe më pas do të shkohet me votimin e propozimit të dorëzuar nga qeveria. Remenski thotë se kanë hequr dorë nga diskutimi dhe nga replikat, me qëllim që të kalohet më shpejtë në temat prioritare për qytetarët e Maqedonisë.

“Të gjithë deputetët e Kuvendit të RM kanë të drejtë të diskutojnë por edhe të mos diskutojnë, kanë të drejtë të replikojnë dhe të mos replikojnë. Duke pasur parasysh dinamikën aktuale, ne presim që këtë javë Marko Zvërrllevski të shkarkohet nga funksioni i prokurorit publik”, u shpreh Frosina Remenski, Deputete e LSDM.

Ilija Dimovski nga VMRO-DPMNE vendosi kusht. Nëse shumica i pranon nismat për ndryshime në ligjin për prokurorinë publike, atëherë opozita do të heq dorë nga diskutimet e pafundme për Marko Zvërllevskin.

“Prokurori publik të zgjedhet me dy të tretat e votave. Kjo do të jetë një lloj garancie për prokurorin e ardhshëm publik, jo për këtë të tanishmin, sepse ky i tanishmi gjithsesi se do të shkarkohet. Pra, prokurori i ardhëm publik do të zgjidhej mbi parimin e harmonizimit të vullneteve në këtë Kuvend”, tha Ilija Dimovski, Deputet i VMRO-DPMNE.

Vazhdimi i 11-të i seancës së gjashtë, nuk i ndryshoi qëndrimet e partive politike. Shumica mbetet në qëndrimin se Zvërllevski funksionin e tij e ka ushtruar në mënyrë të paligjshme dhe joprofesionale, ndërsa për VMRO-DPMNE-në, Zvërllevski as edhe një herë të vetme nuk ka marrë raport negativ për punën e tij.