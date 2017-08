Tevdovski është ministri i katër nën interpelancë

Partia opozitare VMRO-DPMNE, për katër ditë me katër interpelanca. Sot radha i erdhi ministrit të financave, Dragan Tevdovskit, për të cilin thonë se nuk punon për interesat e qytetarëve të Maqedonisë. Këtë qëndrim të tyre ata e arsyetojnë me disa arsye, arsyeja e parë siç thonë është rebalanci jo zhvillimor i buxhetit, duke vazhduar me uljen e shpenzimeve kapitale dhe me futjen në borxhe të reja të qytetarëve të Maqedonisë.

“Për shkak të paditurisë së treguar dhe paaftësisë që ta kryejë funksionin e tij, mendojmë se nevojitet që sa më shpejt Dragan Tevdovski të largohet prej këtij funksioni. Ministri financave në këtë periudhë tregoi se me paditurinë dhe paaftësinë e tij nuk mund ta udhëheqë këtë ministri”, u shpreh Liljana Kuzmanovska, nga VMRO-DPMNE.

Me dorëzimin e interpelancës kundër ministrit të financave, VMRO-DPMNE vazhdon të punojë në dëm të qytetarëve duke dëshmuar se është kundër mënyrës transparente të të punuarit dhe llogaridhënies me financat publike dhe me buxhetin, në funksion të përmirësimit të jetesës së qytetarëve, thonë nga LSDM-ja, shkruan TV21.TV

“Me votimin kundër rebalancit të buxhetit, të cilin e përgatiti ministri dhe Ministria e Financave, VMRO-DPMNE tregoi, dhe me interpelancën e sotme konfirmoi se është kundër zgjidhjes së përhershme të statusit të punëtorëve të falimentuar, kundër heqjes së taksës radiodifuzive, kundër pushimit vjetor të subvencionuar për punëtorët të cilët marrin paga më të ulëta dhe kundër ndihmës më të madhe për ndërmarrjet – masa këto të cilat sigurohen me rebalancin e buxhetit”, nga LSDM.

Me interpelancën e sotme për Tevdovskin, grupet parlamentare të VMRO-DPMNE-së gjithsej kanë dorëzuar katër interpelanca. Deri më tani, VMRO-DPMNE kërkoi dorëheqjen e ministrit të bujqësisë, Lupço Nikollovskit, ministres së punës dhe politikës sociale Milla Carovskës dhe ministrit të punëve të jashtme, Nikolla Dimitrovit./21Media