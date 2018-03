"Ne mund të luftojmë ndikimet negative të stresit në trurin tonë vetëm duke dal në natyrë dhe duke vrapuar”

Vrapi ka qenë prej kohësh i njohur për të ndihmuar në luftimin e stresit, por një studim i Universitetit Brigham Young sugjeron që gjithashtu mund të ndihmojë në luftimin e harresës.

Studiuesit zbuluan se vrapimi ndihmon në mbrojtjen nga efektet negative të stresit në hipokampus – pjesa e trurit përgjegjëse për të mësuarit dhe kujtesën.

”Është fuqizimi për të ditur se ne mund të luftojmë ndikimet negative të stresit në trurin tonë vetëm duke dal në natyrë dhe duke vrapuar,” tha autori i studimit Jeff Edwards.

Brenda hippocampus, i cili ka të bëj me formimin e kujtesës vepron më mirë kur lidhjet ndërmjet neuroneve, të quajtura sinapse, të cilat janë forcuar me kalimin e kohës,dhe ndihmojnë në procesin e quajtur fuqizimi afatgjatë (LTP).

Stresi kronik ose i zgjatur, sidoqoftë, dobëson sinapset dhe me ta LTP, duke ndikuar negativisht në kujtesën. Shtatë nga 10 të rritur në SHBA vuajnë nga stresi ose ankthi në baza ditore, sipas sondazhit më të fundit të shoqatës Anxiety and Depression Association of America .

“Situata ideale për përmirësimin e të nxënit dhe kujtesës do të ishte të mos përjetonim stres dhe të ushtrohemi”, tha Edwards, një profesor i asociuar i fiziologjisë dhe biologjisë zhvillimore.’Natyrisht, ne nuk mund ta kontrollojmë gjithmonë stresin në jetën tonë, por ne mund të kontrollojmë sa ushtrohemi’.

Për të studiuar lidhjen mes kujtesës, stresit dhe stërvitjes, hulumtuesit i ndanë minj në katër grupe: pa stres sedentar, ushtrim pa stres, stërvitje me stres, dhe ulur me stres.