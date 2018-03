Pas mosmarrëveshjes në komunikacion e gjuan me armë

Një incident ka ndodhur me armë zjarri në rrugën “Eliot Engel” në Pejë, kur një person ka shtënë me armë zjarri ndaj një personi tjetër, i cili në ato momente ishte në lëvizje me veturën e tij.

Policia e Kosovës thotë se sipas viktimës paraprakisht me të dyshuarin kishte një mosmarrëveshje në komunikacion.

Në vendin e ngjarjes, e cila ka ndodhur mbrëmë në ora 18:00, janë gjetur dhe konfiskuar dy gëzhoja të kalibrit 7.65mm.

Përveç dëmeve materiale në veturën e viktimës nuk raportohet për të lënduar.

Policia njofton se rasti është duke u hetuar./21Media