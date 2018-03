Ai tha se do të del me një zgjidhje

Të gjithë flasin për referendumin dhe unë duhet të propozoj një zgjidhje dhe nuk mund të them se po shpallim një referendum lidhur me atë nëse do ta pranojmë pavarësinë e Kosovës.

Kështu ka deklaruar presidenti serb Aleksandar Vuçiq në një intervistë për televizionin serb Prva, i pyetur nëse në muajin prill në Serbi do të mbahet referendumi mbi “problemin e Kosovës”.

“Unë duhet të dal me diçka që serbët mund ta kuptojnë, çfarë është racionale dhe çfarë do të marrin serbët, dhe kjo është jo diçka e vogël, por diçka e rëndësishme”, tha Vuçiq./kp