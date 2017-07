Boksierët profesionistë shqiptarë Faton Vukshinaj dhe Shpëtim Shala i fituan duelet e tyre ndaj kundërshtarëve nga Malawi

Para 2.500 shikuesve ne palestrën Karagaqi të Pejës dhe qindra mijëra shikuesve në RTV21 Plus u zhvillua të Premtën një mbrëmje e bukur e boksit me 5 duele amatore dhe 3 duele profesioniste. Duelet kryesore ishin: Vukshinaj vs. Masamba dhe Shala vs. Chiotcha.

Faton Vukshinaj e kishte një kundershtar më të gjatë dhe me përvojë të madhe para vetës, por arriti ta rrëzojë me goditje në trup që në raundin 2, megjithatë Masamba e vazhdoi luftën, madje ishte i rrëzikshëm ne çdo sekond. Por Vukshinaj e kërkonte KnockOut-in dhe kështu e rrezoi kundërshtarin edhe 3 herë të tjera në raundet 3, 4 dhe 5. Megjithatë dueli shkoi mbi kohën e caktuar të 6 raundeve dhe fitues shumë bindës doli Faton Vukshinaj. Ky duel e ngriti sallën në këmbë dhe solli ëenaqësi të madhe tek shikuesit. Kjo ishte fitorja e 4 për Vukshinaj i cili e synon majën e botës në kategorinë e mesme 72 kg.

Ne duelin kryesor të mbrëmjes luftuan Shala vs. Chiotcha, ky ishte një duel i përcaktuar për 8 raunde dhe shkoi poashtu mbi kohën e plotë. Shpëtim Shala e kishte përballë një kundershtar shumë të papërshtatshëm i cili ia vështirësoi fitoren shumë boksierit shqiptar, me stilin e tij afrikan të boksimit.

Ky duel kishte momente kritike si nga ana e Chiotcha ashtu edhe nga ana e boksierit vendas Shala, gjë që nuk u prit mirë nga shikuesit e pranishëm, të cilët kishin dëshirë ta shohin boksierin e tyre duke shkëlqyer. Chiotcha disa herë e goditi Shpëtimin padrejtesisht me kokë dhe e ka perplasur për dysheme mbi 5 herë duke e shtyer, por për fat të keq nuk u dënua nga gjyqtari i ringut. Megjithatë Shala i fitoi 5 deri në 6 raunde sepse kishte më shumë goditje se Chiotcha, i cili mund t’i ketë fituar vetëm 2 deri në 3 raunde të kësaj lufte shumë të komplikuar.

Kjo ishte fitorja numër 22 e pejanit Shpetim Shala i cili që nga viti 2010 ka boksuar disa herë në vendlindjen e tij në Pejë.