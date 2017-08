Ai bëri një ndër paraqitjet më të mira

Reperi i njohur kosovar, Ledri Vula mbrëmë bëri njërën prej performancave më të mira dhe më të veçanta në karrierën e tij.

Reperi mbrëmë në njërën prej klubeve më të njohura të qytetit ”Zone Club” për para më shumë se 3 mijë fansave performoi live, duke ”kallur” atmosferën si asnjëherë më parë, shkruan rtv21.tv

Vula këndoi live disa prej hiteve të tij si: “Sun rrin me neve”, “1 got për ty”, “Pablo” e të tjera me të cilat argëtoi tej mase publikun.

Ndryshe, nga artistët tjerë, Ledri e kishte skenën e mbushur nga ekipi i tij si dhe nga bendi Gamblemania./21Media