Pa pasoja në njerëz, dëmi material mbi 1 milion euro

Pa pasoja në njerëz, dëmi material mbi 1 milion euro

Zjarri sot ka përshirë objektin e Hotel Kalasë në Vushtrri me ç’rast është djegur pjesa me e madhe hotelit. Në momentin kur ka filluar përhapja e zjarri, 30 dhoma të hotelit kanë qenë me mysafirë, por për fat të mirë të gjithë kanë arritur të shpëtojnë pa pasoja, ndërsa dëmet materiale, sipas pronarit të hotelit, kalojnë shumën mbi 1 milion euro. Ai tha se zjarri u shkaktua nga një defekt në instalimet elektrike. /21Media