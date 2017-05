Lëvizja Vetëvendosje ka publikuar një video me një muzikë dramatike e të ilustruar me tekst, që për ta është dëshmi e kërcënimeve që po i bëhen aktivistëve të këtij subjekti. Video që tregon kërcënimet e vazhdueshme me jetë ndaj Sekretarit Organizativ, Dardan Molliqaj, si dhe lëvizjet dhe përcjelljet nga personat që e sulmuan atë dhe aktivistin Agron Kabashi, më 22 mars 2017. Në Vetëvendosje thonë se Dardan Molliqaj mbrëmë u kërcënua seriozisht nga profili i njëjtë që ishte kërcënuar para sulmit ndaj tij, kurse para disa ditësh ishte kërcënuar me jetë edhe nga vëllai i Drejtorit të Operacioneve të Policisë së Kosovës, Rashit Qalajt. Ta ndjekim një deklaratë të deputetes të kësaj Lëvizjeje, Albulena Haxhiu./21Media

