Kurti: Nuk e kanë për qytetarët!

Kryetari i Vetëvendosjes, Albin Kurti dhe shefi i grupit parlamentar të Vetëvendosjes, Glauk Konjufca kanë folur rreth çështje së demarkacionit në një konferencë për media.

Kurti tha se nuk e din se pse presidenti Hashim Thaçit dhe kryeministrit Ramush Haradinaj po nguten më çështjen e demarkacionit pasi që siç tha Kurti, liberalizimi i vizave nuk do të vijë këtë të premte, as javën e ardhshme, as muajin e ardhshëm dhe as në stinën e ardhshme.

Tutje Kurti tha se ata nuk e kanë për liberalizim të vizave pasi që nuk e kanë për qytetarët pasi që po ta kishin për qytetarët ata nuk do të pasuroheshin për veti dhe nuk do t’i jepnin pjesë të shtetit të Kosovës shteti të Serbisë.

“Nuk do t’i bënin 5 zvendëskryeministra,21 ministra dhe mbi 70 zëvendësministra dhe nuk do t’i rrisnin pagat vetit po ta kishin për qytetarët”, tha Kurti.

Tutje i pari i VV-së, tha se për liberalizimin e vizave nuk është kusht vetëm demarkacioni po edhe luftimi i krimit dhe korrupsionit, shkruan rtv21.tv

Kurti tha se fillimisht duhet të merremi me luftimin e korrupsionit dhe pastaj të merremi vesh me Malin e Zi për demarkacionin në mënyrë që këto dy kritere të plotësojmë njëkohësisht.

Kurse shefi i grupit parlamentar të VV-së, Glauk Konjufca tha se kur është krijuar koalicioni mes PDK dhe AKK ,i kanë thënë Ramushit që nuk është që e ndryshon shtetin me PDK në koalicion po i ndryshon bindjet e tua dhe kjo doli e vërtetë.

“Ai demarkacionin e ka pasur një kauzë të rëndësishme dhe me këtë kauz shkoj deri të rrëzimi i qeverisë Mustafa dhe mori postin e kryeministrin”, tha Konjufca.

Konjufca tutje tha se më të hyrë në koalicion me PDK-në, Haradinaj i ndryshoj bindjet e veta dhe se aneks marrëveshja e arritur me Malin e Zi për demarkacionin është për ta maskuar mashtrimin e tij. Ai tha se vota e deputetëve të Vetëvendosjes do të jetë kundër marrëveshjes së demarkacionit.

Ndryshe kryeministri, Haradinaj ka kërkuar që nesër të mbahet seanca për demarkacionin./21Media