VV kërkon nga PDK ta ndal gjuhën fesë ndaj deputetëve dhe zyrtarëve të VV-së

Lëvizja Vetëvendosje nëpërmjet një komunikate për media kërkon që Partia Demokratike e Kosovës ta ndal gjuhën fesë ndaj deputetëve dhe zyrtarëve të VV-së.

Vetëvendosje përmend një status të asamblistit të PDK-së Muhamet Selmani në Facebook, e që sipas VV-së ofendon deputeten Albulena Haxhiu.

Komunikata e plotë:

Asambleisti i PDK-së Muhamet Selmani nëpërmjet një statusi në Facebook e ka ofenduar deuteten Albulena Haxhiu duke përmendur lajme të demantuara kundër të cilave është ngritur padi dhe pa asnjë të drejtë, poshtë çdo niveli merret me pjesë intime të deputetes.

Sulmi pa asnjë shkas drejtuar deputetes Haxhiu, është nivel i ulët e rrugaqëri e cila nuk i takon sferës politike. Selmani e as askush tjetër nuk ka të drejtë të komentojë pjesë të trupit te grave as burrave deputetë e aktivistë. Një mendësi e tillë seksiste, duke komentuar trupin e deputetes është e papranueshmoe për sferën e politikës, debatin publik dhe shoqërinë për të cilën angazhohemi. Ne zotohemi se do ta luftojmë PDK-në edhe në këtë pikë të prapambetur e cila në shoqërinë tonë shkakton edhe dëm publik në kurriz të grave. Komente ofenduese janë drejtuar edhe kah nënkryetarja e deputetja Fatmire Kollçaku.

Njerëzit e tillë nuk mund të na ofendojnë. Ky është niveli intelektual i PDK-së dhe këta njerëz janë për keqardhje. E aq më shumë është për keqardhje fakti që këta kriminelë e uzurpatorë, këta rrugaçë të pacipë, kanë kapur shtetin dhe ia kanë pamundësuar qytetarëve mirëqenien.

Rrjedhimisht aq shumë na vjen mirë që u ka ardhur fundi. E aq më tepër na gëzon fakti që edhe këta e kanë kuptuar që u ka ardhur fundi.

Është e pashpjegueshme se si këto sulme qyqare vijnë ndaj një deputeteje të guximshme si Albulena e cila nuk kurseu veten në mbrojtje të Republikës e kundër Zajednicës që Selmani me shokë përulësisht ia falnin Vuçiqit.

Këto sulme janë pjesë e një fushate kundër Lëvizjes VETËVENDOSJE! e cila PDK-së po i shërben që ta mbulojë humbjen e saj dhe t’i eksportojë problemet e brendshme partiake të shkaktuara pas kësaj humbje.