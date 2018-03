Sipas VV-së duket se PDK-ja e LDK-ja janë në pajtim për ta shfrytëzuar ambicien vetjake të Ramush Haradinajt

Lëvizja Vetëvendosje ka reaguar pas konsensusit në mes partive në koalicion dhe LDK-së, duke deklaruar se projektligj, i cili ishte i padrejtë dhe i dëmshëm është bërë krim dhe tradhti që duhet kundërshtuar dhe nuk duhet legjitimuar.

Lëvizja Vetëvendosje, duke kritikuar veprimet e kryeministrit Haradinaj ka njoftuar se nuk do ta votojnë projektligjin e dëmshëm por do ta kundërshtojnë atë.

VV deklaron se pas fjalëve të forta në seancën e së premtes në Kuvend, Kryeministri Haradinaj qenka marrë vesh me LDK-në për votimin e demarkacionit me Malin e Zi.

“E kanë shtuar fjalën “si orientim” për raportin e Komisionit Bulliqi, duke dashur ta krijojnë përshtypjen që edhe po e përfshijmë Raportin që akuzon e rrënon Komisionin Meha, edhe të mos e marrim seriozisht atë. Kështu nuk shkruhen e nuk bëhen ligjet. Ky pazar fjalësh na i humbet 8,200 hektarë njësoj. Ky Projektligj ishte i padrejtë dhe i dëmshëm e tani bëhet edhe më i keq pas këtyre akrobacioneve; ai është krim dhe tradhti që duhet kundërshtuar e nuk duhet legjitimuar”, bëhet e ditur në komunikatën e VV-së, në të cilën shtohet se brenda vitit AAK-ja ndryshoi qëndrim për demarkacionin.

”Brenda ditës ndryshoi qëndrim për Komisionin Bulliqi. Siç duket, PDK-ja e LDK-ja janë në pajtim për ta shfrytëzuar ambicien vetjake të Ramush Haradinajn vetëm sa për t’i kaluar këto projekte të dëmshme. Më pas, kjo qeveri pa numra, edhe ashtu mund të bjerë. Nuk ka gjë më të keqe se sa kthimi në opozitë pas një qeverisjeje të dështuar. Kush mund të bashkëpunojë më me ty, nëse ia vendos vete s vulën e tradhtarit?Duke qenë se kryeministri i njeh mirë të gjitha argumentet kundër këtij versioni të demarkacionit dhe pavarësisht kësaj po do që ta kalojë e bën atë edhe më përgjegjës se të tjerët. Qëndrimi i tij është zmbrampsje. Ai është zmbrapsur me t’u bërë Kryeminsitër dhe po tërhiqet plotësisht tash kur e ka mundësinë që t’ia shpëtojë Kosovës 8,200 hektarë, ose t’i falë ato për të mbetur thjesht Kryeministër. Asnjë lakmi nuk mund të jetë mbi shtetin dhe territorin e Kosovën. Askush nuk është i autorizuar për të nxjerr tokën e shtetit të Kosovës në pazare”, bëhet e ditur më tutje në komunikatën e VV-së.

VV ka shtuar se nuk e mirëkuptojmë dhe as e kupton zellin e askujt që shtyn një marrëveshje të tillë për vendin