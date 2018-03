Nagavci për përjashtimin: Goditje e rëndë për arsimin dhe të rinjtë e Kosovës

Deputetja e Vetëvendosjes Arbërie Nagavci nëpërmjet një konference për media ka ngritur çështjen e një vendimi për përjashtimin e Agjencisë së Akreditimit të Kosovës nga EAQR.

Nagavci tha se përjashtimi ka ardhur nga shkarkimi i Blerim Rexhës nga Agjencia e Akreditimit nga ana e ministrit të Arsimit Shyqiri Bytyqi. Shkarkimi sipas saj ka qenë i paligjshëm ndërsa tha se kjo që po ndodhë është një betejë ndërpartiake për të kontrolluar sektorin e arsimit.

Vetëvendosje sipas Nagavcit e konsideron shqetësues këtë përjashtim dhe fton Qeverinë që të ndërmarrin masa urgjente që të përmirësojnë këtë dëm mjaft të madh.

Sipas saj kjo është goditje e rëndë për arsimin e Kosovës dhe të rinjtë e Kosovës.

Ndryshe dje është përjashtuar Agjencia Kosovare e Akreditimit nga organizata ndërkombëtare ‘European Quality Assurance Register for Higher Education’.

Kujtojmë se Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi kishte marrë vendim me 25 shtator të vitit të kaluar për shkarkimin e Bordit të Agjencisë së Kosovës për Akreditim (Këshillit Shtetëror të Cilësisë – KShC), si dhe ushtruesin e detyrës së drejtorit të kësaj Agjencie. Vendimin e kishte marr pas kërkesës së kryeministrit Ramush Haradinaj, i cili ka kërkuar edhe fillimin e menjëhershëm të procedurave për zgjedhjen e bordit të ri dhe drejtorin e AKA-së.

Kryeministri Haradinaj këtë kërkesë e kishte bërë duke e arsyetuar se procesi i akreditimit në arsimin e lartë është përcjellë me parregullsi serioze, ndërsa kishte kërkuar nga ministri që procesi i ri të rezultojë me përzgjedhjen e njerëzve me ekspertizë të duhur në sektorin e arsimit, etike dhe profesionale.