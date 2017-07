Kurteshi: S’ka përjashtime për asnjë kandidatë

]Lëvizja Vetëvendosje shpalli zgjedhjet e brendshme, ku nga ky proces do të dalin kandidatët për kryetar të komunave dhe kandidatët për asamblistë, për zgjedhjet komunale që do të mbahen më 22 tetor të këtij viti. Kandidatët e VV-së për kryetar të komunave, do të dihen pas përfundimit të këtij procesi./21Media