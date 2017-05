Automjetet e Volkswagen-it me motor dizel nga muaji i kaluar janë serish në tregun e ShBA-ve, për herë të parë pas aferës dizel në shtatorin e vitit 2015

Volkswagen ka bërë të ditur se në prill automjetet me motor dizel përbëjnë 12% (3.196 automobila) nga shitja e përgjithshme e këtij prodhuesi në SHBA.

Kompania gjermane më herët njoftoi se pavarësisht aferës, do të vazhdojë me shitjen e modeleve ekzistuese me motor dizel në SHBA, por në të ardhmen nuk planifikon të lansojë modele të reja me motor dizel në këtë shtet. Në vend të kësaj, do të fokusohet në zhvillimin e programit të vet elektrik të veturave, të cilat do të gjenden në shitje në vitin 2020.

VW në vitin 2015 tërhoqi nga shitja në SHBA të gjithë automobilat me motor dizel, pas skandalit të testit të rremë të emetimit të gazrave të dëmshme.

