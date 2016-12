​Wenger: Chelsea mund ta fitojë titullin

Arsene Wenger ka folur rreth favoritëve për titullin e kampionit në Premier Ligë

Trajneri i Arsenalit e cilëson rivalin nga Londra, skuadrën e Chelseat si super-favorit për të triumfuar në Premier Ligë.‘Blutë’ kanë një seri prej 12 fitoresh rresht dhe prijnë tabelën në kampionatin anglez pas 18 xhirove të para.

“Përballjet mes vete do të jenë vendimtare”, ka thënë Wenger në konferencën për shtyp.“Por, Chelsea mbetet super-favorit dhe ata e kanë në dorë fatin e tyre”.“Ata janë skuadra që mund ta humbasin titullin edhe pse ka një rrugë të gjatë deri në fund. Do të jetë e vështirë për të gjithë dhe duelet direkte mes skuadrave do të kenë ndikim të madh në rrjedhën e kampionatit”.

Kujtojmë se Arsenali e ka mposhtur Chelsean në ndeshjen e parë të stinorit me rezultat të thellë 3:0.