10 hitet e George Michael (Video)

Këngë për tu kujtuar nga George Michael

Këngëtari George Michael i cili ndërroi jetë dielën në moshën 53 vjeçare, mund të mos ketë pasur një diskografi si kolegëve të e tij Madonna dhe Prince. Ai publikoi vetëm pesë albume solo dhe tre me grupin “Wham”, por ndikimi i tij në muzikë është i pamohueshëm, shkruan rtv21.tv

Ai fitoi dy çmime Gramy, katër MTV VMAs dhe ishte tetë herë në pozitën e parë në “ Billboard Hot 100”, po ashtu shiti më shumë se 100 milionë kopje në mbarë botën.

Me rastin e vdekjes së tij ju sjellim disa nga hitet e George ndër vite të cilat i ka kënduar solo, por edhe me grupin “Wham”./21Media

“Wake Me Up Before You Go-Go,” 1984

“Careless Whisper,” 1984

“Last Christmas,” 1984

“Faith,” 1987

“I Want Your Sex,” 1987

“Father Figure,” 1988

“Freedom! 90,” 1990

“Don’t Let the Sun Go Down on Me,” 1991

“Too Funky,” 1992

“Let Her Down Easy,” 2014