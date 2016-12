10 këngët e ripërpunuara më të mira të vitit 2016 (Video)

Viti 2016 kishte mjaftë këngë të mira origjinale, por kishte edhe plot këngë të famshme të kënduar bukur nga disa këngëtarë të rinj

Në këto ‘ripërpunime’ kemi këngë të reja e të vjetra të kënduara nga këngëtarë tjerë, që ndoshta kanë arritur të kopjojnë në mënyrë mahnitëse origjinalin, apo kanë kënduar versionin e tyre të ndonjë kënge të famshme, shkruan rtv21.tv.

Më poshtë kemi renditur 10 këngët më të mira të ripërpunuara nga këngëtarë të rinj, por edhe nga disa këngëtarë të famshëm, që kanë dashur të këndojnë versionin e tyre të ndonjë kënge të pëlqyer.

Sarah Hyland/Boyce Avenue – Closer

Panic! At The Disco – Bohemian Rhapsody

Sturgill Simpson – In Bloom

Childish Gambino – So Into You

Rihanna – Same Ol’ Mistakes

Calum Scott – Dancing On My Own

Local Natives – Ultralight Beam

Dixie Chicks – Daddy Lessons

Verite – Somebody Else

Shawn Mendes – Fake Love

/21Media