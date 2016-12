16 vjeçarja që do të këndojë gjatë betimit të Trumpit

Jackie Evancho do të këndojë himnin kombëtar gjatë betimit të Presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump

Pasi u refuzua nga këngëtarë të mëdhenj të muzikës ndërkombëtare, Trump më në fund ka gjetur zërin që do ta shoqërojë teksa do marrë drejtimin e Shtëpisë së Bardhë.

Më 20 janar, kur miliarderi do të bëhet zyrtarisht President i SHBA, do të jetë Jackie Evancho ajo që do të këndojë himnin kombëtar, shkruan “FoxNews”.

Këngëtarja kishte marrë shumë kritika, por ajo thotë që nuk i dëgjon ato dhe nuk i interesojnë, por kishte edhe anën pozitive ku disa fansa e mbështetën duke dëgjuar më shumë muzikën e saj dhe kjo i ndihmon këngëtares shumë.

Ajo u bë e famshme pasi u rendit e dyta në vitin 2010, në programin televiziv America’s Got Talent.

Këngëtarja është vetëm 16 vjeçe dhe ka marrë përsipër një detyrë shumë të madhe.