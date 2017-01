18 vjet nga themelimi i KosovaPress-it

Sot tetëmbëdhjetë vjet u themelua agjencia e Lajmeve KosovaPress

Më 4 janar të vitit 1999, si një nevojë e kohës dhe për të informuar qytetarët rreth zhvillimeve në Kosovë, u themelua Agjencia e Lajmeve KosovaPress, duke dhënë kontribut në informimin e opinionit vendor dhe ndërkombëtar për luftën në Kosovë, krimet serbe dhe bombardimet e NATO-s.

KosovaPress-i gjatë luftës publikoi lajme në gjuhën shqipe, angleze, frënge dhe gjermane.

Nga shtatori i vitit 2000 KosovaPress ka nisur rrugëtimin e saj si Agjenci e Pavarur e Lajmeve, duke u sfiduar gjatë këtyre viteve, fillimisht më mbijetesën e pastaj edhe me zhvillimin dhe konkurrimin në tregun e vendit e të rajonit.

Nga viti 2002, KosovaPress ka kaluar në sistemin me parapagim, fillimisht në gjuhën shqipe, e nga viti 2005 edhe në gjuhën angleze. Në dhjetëvjetorin e themelimit (2009) KosovaPress solli në tregun medial të vendit produktet më të reja asokohe: video-lajmin dhe audio-lajmin, ndërsa në 15 vjetorin e themelimit, hapi zyrën në Tiranë.

Në 16 vjetorin, si produkt të ri solli sektorin e fotove. Në vitin e 17-të, startoi me produktin e transmetimeve të ngjarjeve LIVE (direkt). Transmetimet e drejtpërdrejta u realizuan me teknologjinë më të re të transmetimeve, përmes kamerave 4K. Ndërkohë që viti i ri do të sjell edhe një sërë projektesh të reja, që lidhen me punën profesionale dhe atë të teknologjisë. Ofrimi i këtyre produkteve, ka bërë që KosovaPress të rritë edhe më shumë bashkëpunimin me mediat e vendit, të rajonit dhe të botës.

Të gjitha këto informacione, KosovaPress ua sjell klientëve dhe lexuesve përmes lajmit të shkruar, video-lajmit, audio-lajmit dhe fotove, 7 ditë në javë, 365 ditë në vit, në gjuhën shqipe dhe angleze.

Agjencia e Pavarur e Lajmeve KosovaPress, gjatë këtyre viteve, ka dëshmuar vazhdimin e punës së gazetarisë së pavarur, kurse objektivi i KosovaPress-it do të vazhdojë të jetë i tillë, duke qenë një burim i lajmit të besuar dhe të shpejtë si dhe një kontribuues i rritjes së lirisë së të shprehurit.

KosovaPress është anëtare dhe një nga themelueset e Agjencive të Pavarura të Evropës Juglindore (APNA).