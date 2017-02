3 vezë në ditë përmirësojnë shëndetin

Vezët janë ushqimi më i lehtë, më i lirë dhe më i mbushur me proteina që mund ta hani.Vezët janë ushqimi më i lehtë, më i lirë dhe më i mbushur me proteina që mund ta hani

Përveç se plotësojnë nevojën e përditshme të proteinave, vezët forcojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj.

Ato janë të mbushura me aminoacide, antioksidantë dhe hekur. Përveç të bardhës së saj, edhe e kuqja e vezës është e mbushur me ushqyes të nevojshëm.

Kështu, nëse hani tri vezë çdo ditë për një javë, trupi juaj do të plotësohet me:

Proteinat e kualitetit më të mirë, hekur, do të normalizojë kolesterolin e gjakut, truri do të ketë shëndet më të mirë, do të keni eshtra dhe dhëmbë më të fuqishëm, një performancë më të mirë ditore për shkak të proteinave të kualitetit të lartë, mbrojtje ndaj syve dhe parandalim të katarakteve, lëkurë dhe flokë më të mira.

Për më tepër, vezët mund t’ju ndihmojnë edhe të humbni peshë. Vezët janë padyshim mëngjesi më i mirë që mund ta keni, në mënyrë që të parandaloni urinë gjatë ditës dhe efektivisht të humbni peshë.