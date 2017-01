A do të jetë i gatshëm stadiumi i Prishtinës për sfidat ndërkombëtare

Muçiqi: Punët s’po ecin mirë, projekti ishte i gabuar

Ndonëse kaluan hiq më pak së 17 vite nga lufta, megjithatë, infrastruktura sportive vazhdon të jetë në gjendje të rëndë, ani pse aty këtu janë bërë disa intervenime, megjithatë, sportistët tonë akoma vazhdojnë t’i zhvillojnë aktivitetet e tyre sportive në kushte jo të mira.

Derisa tek palestrat sportive gjendja është pak sa më e mirë, por, shumë më keq qëndrojnë stadiumet tona. Kosova këtë vit është pranuar në UEFA e FIFA, megjithatë, përfaqësuesja jonë sfidat ndërkombëtare është e detyruar t’i zhvillojë ndeshjet jashtë Kosovës, konkretisht në Shkodër.

Mesi i vitit të ardhshëm pritet ta gjejë Kosovën më stadium të përmasave ndërkombëtare. Stadiumi i Prishtinës, është duke u rinovuar, dhe ky “tempull” i futbollit pritet të jetë gati për ndeshjen Kosovë-Finlandë.

Drejtori i Departamentit te Sportit të Kosovës (DSK), Ibër Alaj ka thënë së punët në stadiumin e Prishtinës po shkojnë sipas procedurës së paraparë, edhe pse UEFA ka bërë disa sugjerime në projektin e rinovimit të këtij stadiumi që dikur ka qenë krenaria e Kosovës.

“Mendojmë së në bazë të planit dinamik dhe ecurisë së deritashme pritet që në korrik-gusht të vitit të jetë i gatshëm kur edhe do të luhet ndeshja ndërkombëtare mes Kosovës dhe Finlandës”, ka thënë Alaj.

Ai ka folur edhe për intervenimet që ka bërë UEFA në stadiumin e Prishtinës. Alaj thotë se stadiumi i Prishtinës do të jetë i kategorisë së katërt i cili plotëson kriteret për zhvillimin e ndeshjeve ndërkombëtare. Ai është i bindur se ky stadium do të jetë i gatshëm për sfidën Kosovë-Finlandë.

“Ne jemi duke punuar në vazhdimësi, punët janë duke ecur, kemi kryer gjitha proced urat sa i përket implementimit te projektit pas rekomandimeve të fundit, kanë qenë në vizitë UEFA, kanë parë ndryshimet që kanë ndodh edhe në objekt, kështu që jemi në komunikim të vazhdueshëm me UEFA-n për ecurinë e punës, por edhe raportet që do t’i dërgojmë këtë fundvit me ndryshimet në projekt dhe përmbushjet e detyrimeve ndaj UEFA-së që të pranohet stadiumi me përfundim e punimeve”, ka theksuar Alaj.

Mirëpo, nënkryetari i FC Prishtinës, Afrim Muçiqi nuk beson se stadiumi do të jetë i gatshëm as në vitin 2017 për ndeshje ndërkombëtare. Sipas tij, punët nuk janë duke ecur mirë, sepse sipas Muçiqit, projektin që e ka bërë Ministria e Sportit nuk është pranuar nga UEFA, dhe intervenimet që ka bërë shtëpia e futbollit evropiane në projektin për rinovimin e stadiumit kërkojnë kohë më shumë kohë.“Në bazë të projektit që e kanë pasur, projektin që e kanë bërë ministria, përfaqësuesit e UEFA-së dhe FIFA-së normalisht se nuk e kanë pranuar, sepse nuk i ka përmbushur gjitha kriteret, kështu që ata kanë ardhur dhe kanë kërkuar një ritenderim të stadiumit të qytetit, sepse duhet të bëhen disa faza tjera të cilët i kërkojnë kriteret, pra ajo është që ne e kemi thënë me vite se çka duhet më u ba”, ka pohuar Muçiqi.

Ai ka shtuar se duhet shumë punë për t’u bërë, sepse sipas Muçiqit, me sugjerimet e UEFA-së duhet të ndryshohet gjithçka, duhet të ndryshohet komplet pjesa lindore, si dhe veri-jugu të afrohen pak më afër./21Media